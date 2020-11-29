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    29.11.2020 - 05:53 |

    Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Misafir ağırlama ve misafirperverlik, Türk kültürünün sıklıkla övülen bir parçasıdır. Bununla birlikte misafir ağırlamanın adabıyla ilgi birçok söz ve kural da mevcuttur. Fakat bir o kadar da misafir olmaya dair belirli kurallar ve konuk olma adabı vardır. İşte, tüm detaylar.

    Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Misafir olma adabı, yapılan ikramlara karşı oluşturulması gereken tutumdan başlayıp, misafirlikteki doğru oturma ve konuşma usullerine kadar pek çok konuda çeşitli kurallar yaratır. Bunların başında da, konuk olunan evdeki ikramlara olan anlayış, nezaket ve şükran gelir.

    Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Bu atasözü de birçok ata sözünde olduğu gibi hem yan anlamlarını hem de gerçek anlamını ifade eden yol gösterici bir kalıp ifadedir. Buna göre hem gerçek anlamda misafirliğe giden bir konuk, kendisine ikram edilecek şeylerle ilgili bir beklentiye girmemeli, ev sahibinin kendisine sunduklarına razı olmalıdır. Ayrıca, bir yere giderken ya da bir işe kalkışırken beklentilerinizi değil, gerçekte var olanı alırsınız.

    Kısaca Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer Atasözü Açıklaması

    Beklentiler, gidilen bir yerde ya da yapılan bir işte alınacak sonuçların temel belirleyicisi değildir,

     

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