Misafir Zıt Anlamlısı Nedir? Misafirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Misafir kelimesi bir kişinin kendine ait olmayan bir yere gitmesi ve orada o kişinin kabul görüp güzel bir biçimde ağırlanması manasına gelen bir kelimedir.



Misafirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Misafir kelimesi bizler de önemli bir yer edinmiş ve dikkat çeken bir husus olan kelimelerdendir. Bu kelime Türklerde bir kültür haline gelmiştir. En eski zamandan bu yana Türk kültüründe misafir her zaman önemli yer tutmuş, misafir olan en güzel şekilde evlerde ağırlanmıştır.



Misafirin zıt anlamlı kelimesini davetsiz oluşturmaktadır. Bir yere davet almadan, istenmeden giden manasına gelir. Bu kelime misafir kelimesinin tam karşıt bir anlamına gelir. Aynı zamanda misafirin bir aynı anlama gelen kelimesi olan konuk kelimesinin de zıt anlamını bu kelime oluşturur.