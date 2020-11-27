Mızrak Çuvala Sığmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri genel olarak bakıldığında ise mecaz bir anlam gütmektedir. Atasözlerinde yer alan kelimeler genel olarak mecaz anlamda kullanılarak verilmek istenen bir ders bulunmaktadır. Bu sözler insan hayatına yön veren ve eskiden beri kullanılmakta olan sözlerdir.



Mızrak Çuvala Sığmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Mızrak çuvala sığmaz atasözünün genel olarak anlamına bakıldığında herkesin gözünün önünde olan ve net bir şekilde bilinen gerçeklerin gizli tutulması, yokmuş gibi davranılmasının imkansız olduğunu anlatmaktadır. İnsanlar hayatları boyunca pek çok olay yaşarlar. Yaşanan bu olaylar diğer insanlar tarafından görülmektedir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



İnsanlar yaşamış oldukları bu olayları bazen diğer insanlardan gizlemek istemektedirler. Ancak bu olayların gizlenmesi imkansızdır. Mızrak çuvala sığmaz atasözünde anlatılmak istenen de olayların gizlenemeyeceğidir.