Mutlu Zıt Anlamlısı Nedir? Mutlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Mutlu kelimesi, çok sık bir şekilde kullanılan duygusal durumları ifade eder. Bununla beraber mutlu kelimesinin zıt anlamı da tam tersi olarak olumsuz duyguları ifade etmek için kullanılır. Mutlu kelimesinin zıt anlamını merak eden kişiler adına, hem bilgi hem de örnek vermek aydınlatıcı olacaktır.



Mutlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Mutlu kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; mutsuz ve üzgün olarak tanımlanabilir. Mutlu kelimesinin sık kullanıldığı gibi, mutsuz ve üzgün kelimelerinin de çok sık kullanıldığını belirtmek önemlidir. Mutlu ve mutsuz kelimeleri birbirinin zıt anlamları olarak tanımlanmaktadır. Mutlu ve üzgün kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek pekiştirici nitelikte olacaktır;



- Mutlu olduğum her an üzüleceğim diye çok korkuyorum.