01.01.2021 - 14:56 |
Nazik Zıt Anlamlısı Nedir? Naziğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Farsça kökenli bir sözcük olan nazik kelimesi, kibar, hassas, çabuk alınan ya da incinen demektir. Bu kelime, ince ruhlu ve duygusal insanları tanımlamak için mecazi anlamda da kullanılır Nazik ile eş anlamlı olan diğer kelimeler, Centilmen, Çıtkırıldım ve Narin'dir. Nazik zıt anlamlısı nedir? Naziğin zıt anlamı olan kelimeleri örnek cümlelerle derledik.
Konuşulması ya da tartışılması uygun olmayan meseleler için ''nazik bir konu'' denir. Aynı kelime çabuk bozulan aletler için de kullanılır.
Naziğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Kaba:
Günlük hayatta sık sık dile getirilen bu sözcük ''kaba saba'' şeklinde ikileme olarak da kullanılır.
Örnek cümle:
Hareketleri o kadar kaba sabaydı ki yanından hemen ayrıldım.
2- Nobran:
Özellikle Anadolu'da yaygın olarak kullanılan nobran sözcüğü de nazik ile zıt anlamlıdır.
Bugün, Türkçe dersinde ''nobran kelimesinin anlamını öğrendik.
3- Hoyrat:
Yunanca bir sözcük olan ''horyat'' kelimesinden türetilmiştir.
Örnek Cümle:
Onun sana böyle hoyrat davranmasına niçin izin veriyorsun?
Nazik ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Haşin, sert ve bayağı kel