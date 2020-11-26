Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Geçmişten bu zamana kadar varlığını sürdüren, eskiler tarafından oluşturulmuş sözlere atasözü denir. Atasözleri günlük hayatta sık sık kullanılan sözlerdir. Sohbet içerisinde öğüt vermek, uyarıda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Hem bilgece hem de kalıplaşmış sözlerdir. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli de bu atasözlerinden biridir. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözünün anlamı nedir? Cümle içerisinde kullanımı nasıldır ve benzeri bilgileri derledik.
Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözü insanın hiçbir zaman vardığı konumda kalacağının garantisi olmadığını, hayatın sürekli bir değişim içerisinde olduğunu anlatmaktadır.
Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözü tavsiye niteliğinde olan bir atasözüdür. Bu atasözün anlamı: Kişi, bugün içinde bulunduğu parlak durumun sürüp gideceğini sanmamalı; çevresine tepeden bakmamalı; yarın kötü bir duruma düşebileceğini aklından (hatırdan) çıkarmamalıdır.
Ne Oldum Dememeli Ne olacağım Demeli Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözü öğüt vermek amaçlı kullanılabilir. Kullanıldığı cümle örneği olarak şunu verebiliriz: Buraya geldim diye böbürlenme, unutma ki insan ne oldum dememeli ne olacağım demeli. Bundan sonrasını düşün.