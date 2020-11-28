Ne Verirsen Elinle O Gelir Seninle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yardıma muhtaç insanlara yapılacak yardımın karşılığının en iyi şekilde alınacağı üzerine anlam ifade eden bu atasözü, farklı yerlerde amaca uygun kullanılabilir. Tek başına veya cümle içerisinde ihtiyaç duyulduğunda değerlendirebilirsiniz.



Ne Verirsen Elinle O Gelir Seninle Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bu dünyada birilerine maddi manevi yardım etmek, öte dünyada karşılığını almak anlamına gelmektedir. Özellikle hayır işleri yaparak ya da yoksullara destek vererek, diğer hayatta karşılığı alacağına işaret eder. Cevap kazanılmak istemiyorsa her daim iyilik yapılmalı ve yardıma muhtaç insanlara destek olunmalıdır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri deneyim ve tecrübe ile beraber günümüze ulaşmış özlü sözlerdir. Aynı zamanda insanlara nasihatler sunan ve onları doğru yola doğru sürükleyen cümleler olarak da öne çıkıyor.