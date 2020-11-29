Ne Verirsen Elinle O Gider Seninle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

"Ne verirsen elinle o gider seninle" atasözü hem insanı hem de dini anlamı olan bir atasözüdür. Bu nedenle de toplumda oldukça kullanılan bir atasözüdür.



Ne Verirsen Elinle O Gider Seninle Atasözünün Anlamı Ne Demek?



"Ne verirsen elinle o gider seninle" atasözünün dini anlamı bir kişinin bu dünyada yaptığı her şeyin öldükten sonra da bir karşılığı olduğunu ifade etmesidir. İslam dininde cennet cehennem kavramı inancın temelinde vardır. Bu nedenle de bu atasözünde yapılan 'o gider seninle' ifadesi günah ve sevap kavramları ile ilgilidir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözünün toplumsal anlamı bir insanın yaptığı tüm iyiliklerin mutlaka bir karşılığı olduğunun bir ifadesidir. Bir insan iyiliği tüm kuralları ile birlikte yaptığı işlerin mutlaka bir gün karşısına yine iyilik olarak çıkacağı atasözünde yorumlanmıştır. İyiliğin karşılıksız kalmadığı gibi kötülüklerinde bir karşılığı olduğu da yine verilen mesaj içerisinde yer almaktadır.