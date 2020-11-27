Nerede Hareket Orada Bereket Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Hareket hem fiziksel hem de mental açıdan önemlidir. Bununla birlikte hayat her ne kadar rutine ihtiyaç duysa da, kimi zaman o rutini kırmak, sürekli döngünün içine bazen yeni unsurlar ekleyerek bazen de o döngüyü tamamen değiştirerek hayatı tahmin edilemeyecek olumlu sonuçlara götürür.

Nerede Hareket Orada Bereket Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Hareketli hayat, her zaman için avantaj yaratır. Fiziksel hareket beden sağlığını en çok etkileyen unsurlardan biridir. Ayrıca fiziksel hareketin insanları mental olarak da güçlendirdiği, daha sağlam bir zihin ve düşünce yapısına kavuşturduğu da bir gerçektir. Bunun yanında, insanlar hayatlarını çoğu zaman alışık oldukları rutin ve alışkanlıklar içinde geçirmeye meyyal olsa da, rutinler insanlar için gerekli bile olsa, bir süre sonra verimsiz bir işlevsiz bir yere gittiklerinde onları kırabilecek güç, devinim de hareket anlamına gelir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Faydalı ve verimli işler yapmak isteniyorsa, harekete geçmek ve bir an önce işe koyulmak gerekir.