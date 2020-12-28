Neşe Zıt Anlamlısı Nedir? Neşenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Arapçadan dilimize geçmiş olan neşe kelimesi aynı zamanda isim grubunda yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakıldığında ise bu kelimenin anlamları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır. Bir kimsenin mutlu olmasından dolayı dışarı yansıttığı sevinci ve hafif çakır keyif olmak anlamlarını oluşturmaktadır.



Neşenin Zıt Anlamı Olan Kelime



Sevinç ve şetaret ile açıklanabilecek neşe kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri ise; hüzün ve keder olmaktadır. Her iki karşıt anlamlı kelimeyi de mutluluktan ve sevinçten uzak olarak tanımlamak mümkün olmaktadır. Diğer bir yandan neşe kelimesinin içerisinde ne kadar güzel duygular bulunuyorsa; hüzün ve keder kelimelerinin içerisinde de o kadar kötü ve olumsuz duygular bulunmaktadır.