Neşeli Zıt Anlamlısı Nedir? Neşelinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Çok geniş kapasiteli kelimelere sahip olan dilimizin, zıt anlamlı kelimeler açısından da aynı şekilde olduğunu belirtmek kesin olacaktır. Bunun yanı sıra zıt anlamlı kelimelerin, herkes tarafından bilinmesi dilimizin daha iyi kullanılmasına olanak sağlar. Zıt anlamı merak edilen neşeli kelimesi, internet ile öğrenilmektedir. Peki neşeli zıt anlamlısı nedir? Kelimenin zıt anlamları var mıdır? İşte, tüm detaylar.
Neşeli kelimesi; insanların duygusal durumunu ifade eder. İnsanların mutluluğunu ifade eden bu kelime dilimizde çok sık kullanılır. Bunun yanı sıra neşeli kelimesinin olumlu durumları ifade ettiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Neşeli kelimesinin zıt anlamı ise olumsuz bir durumu ifade eder. Neşeli kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi ve örnek vermek okurlara yardımcı olacaktır.
Neşelinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Neşeli kelimesinin zıt anlamı; diğer kelimelere nazaran daha fazladır. Neşeli kelimesinin zıt anlamı; acıklı, üzgün ve çatık olarak belirtilmiştir. Neşeli kelimesi ile üzgün kelimesinin birbirinin zıt anlamı olduğu söylenebilir. Kelimelerin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;
- Neşeli olduğumuz günler, üzgün olduğumuz günlerden daha fazla.