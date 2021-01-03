Neşeli Zıt Anlamlısı Nedir? Neşelinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Neşeli kelimesi; insanların duygusal durumunu ifade eder. İnsanların mutluluğunu ifade eden bu kelime dilimizde çok sık kullanılır. Bunun yanı sıra neşeli kelimesinin olumlu durumları ifade ettiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Neşeli kelimesinin zıt anlamı ise olumsuz bir durumu ifade eder. Neşeli kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi ve örnek vermek okurlara yardımcı olacaktır.



Neşelinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Neşeli kelimesinin zıt anlamı; diğer kelimelere nazaran daha fazladır. Neşeli kelimesinin zıt anlamı; acıklı, üzgün ve çatık olarak belirtilmiştir. Neşeli kelimesi ile üzgün kelimesinin birbirinin zıt anlamı olduğu söylenebilir. Kelimelerin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Neşeli olduğumuz günler, üzgün olduğumuz günlerden daha fazla.