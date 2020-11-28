Niyet Hayır Akıbet Hayır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözünde yer alan diğer kelime ise akıbettir. Bu kelimenin anlamı ise son ya da sonuçtur. Atasözlerinde anlamak için ilk olarak kelimelere bakılmaktadır. Kelimelerin anlamının bilinmesi atasözünün anlaşılması için büyük bir önem taşımaktadır.



Niyet Hayır Akıbet Hayır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Niyet hayır akıbet hayır atasözünün anlamına bakıldığında niyetlerin iyi olması durumunda işlerin sonunun da hayır yani iyi olacağı anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında burada verilmek istenen anlam insanların bir işi yaparken iyi niyetli olması gerektiğini söylemektedir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



İnsanların niyetleri işin nasıl sonuçlanacağının da habercisi olmasıdır. Bu anlamdan yola çıkılarak niyet hayır akıbet hayır atasözüne bakıldığında anlatılmak istenen ana mesaj insanların en başında bir işe başlarken iyi niyetle başlaması gerektiğini anlatmaktadır.