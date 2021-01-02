Noksan Zıt Anlamlısı Nedir? Noksanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Noksan kelimesiyle eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Natamam ve Fire.



Noksanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1-Tam:



Tam kelimesi sadece miktar bildiren somut cümlelerde değil soyut cümlelerde de kullanılabilir.



Örnek Cümleler:



1.A- Oliwer Twist romanını tam 4 kez okudum. (Somut cümle)

1.B- Tam anlamıyla mutlu ve rahatlamış hissediyorum. (Soyut cümle)



2- Bütün:



Örnek Cümleler:



1.A- Taraftarlar takımlarını desteklemek için bütün stadı doldurmuştu.

1.B- Can sıkıntımı gidermek için bütün gün boş bol dolaştım.



3- Eksiksiz:



Örnek Cümleler:



1.A- Formdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun lütfen.

1.B- Bu şarkının sözlerinin eksiksiz bir şekilde ezberledim.



4- Tamamen:



Örnek Cümleler:



1.A- Yarın sabah hastanede randevum olduğunu tamamen unutmuşum.

1.B- Bir süre her şeyi bırakıp yazdığım yeni romana odaklanacağım.