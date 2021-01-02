Noksan Zıt Anlamlısı Nedir? Noksanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Arapçadan dilimize geçmiş olan noksan kelimesi, tamamlanmamış ve sona ermemiş demektir. Yarım bırakılmış şeyler için de bu kelime kullanılır. ''Nks'' mastarından türeyen noksan, hatalı ve eksik kelimeleriyle eş anlamlıdır. Noksan zıt anlamlısı nedir? Karşıt anlamlı tüm sözcükleri örnek cümlelerle derledik.
Noksan kelimesiyle eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Natamam ve Fire.
Noksanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1-Tam:
Tam kelimesi sadece miktar bildiren somut cümlelerde değil soyut cümlelerde de kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A- Oliwer Twist romanını tam 4 kez okudum. (Somut cümle)
1.B- Tam anlamıyla mutlu ve rahatlamış hissediyorum. (Soyut cümle)
2- Bütün:
Örnek Cümleler:
1.A- Taraftarlar takımlarını desteklemek için bütün stadı doldurmuştu.
1.B- Can sıkıntımı gidermek için bütün gün boş bol dolaştım.
3- Eksiksiz:
Örnek Cümleler:
1.A- Formdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun lütfen.
1.B- Bu şarkının sözlerinin eksiksiz bir şekilde ezberledim.
4- Tamamen:
Örnek Cümleler:
1.A- Yarın sabah hastanede randevum olduğunu tamamen unutmuşum.
1.B- Bir süre her şeyi bırakıp yazdığım yeni romana odaklanacağım.