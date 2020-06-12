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    HaberlerEğitim Haberleri NUN öğrencilerinden uluslararası başarı
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    12.06.2020 - 06:50 |

    NUN öğrencilerinden uluslararası başarı

    Öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgi ve yeteneğini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla Rusya’da düzenlenen Uluslararası URFODU Bilim Temelleri Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

    NUN öğrencilerinden uluslararası başarı

    Buna göre İngilizce branşında NUN Okulları’ndan bir öğrenci 100 tam puan alarak  “1st degree diploma” almaya hak kazanırken uluslararası sonuç listesinde de 1. olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı öğrenci, matematik branşında ilk 25’e girmeyi başardı. 87 okuldan, 326 öğrencinin katıldığı Fizik branşında ise NUN Okulları’ndan 3 öğrenci ilk 10’a girmeyi başarırken 522 öğrencinin katıldığı Biyoloji branşında 6 öğrenci ilk 100 içerisinde yer aldı. Uluslararası 87 okuldan, 420 öğrencinin katıldığı Kimya branşında da 3 NUN Okulları öğrencisi ilk 100 içerisine girdi.

    Öğrencilerin bilime olan ilgi ve merakını artırmak için gayret ettiklerini belirten NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Bugün geldiğimiz noktada öğrencilerimiz kazandıkları uluslararası başarılarla her geçen gün bizleri daha fazla gururlandırıyor. Bu tür yarışmalar ve kazanılan dereceler öğrencilerin heyecanını, özgüvenini ve hayata bakışını olumlu yönde etkiliyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarı yolculuklarını her adımında destekliyoruz” dedi.

    Karşısında müzik açılan Ayı, arkasını dönüp gittiKarabük'te bir kişinin arabesk şarkı dinlettiği ayı arkasını dönüp ormanda kendini kaybettirdi.
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