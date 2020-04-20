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    HaberlerEğitim Haberleri Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 18:18 |

    Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Türkiye'de pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Amaca bağlı olarak farklı cümlelerde bu eş anlamlı kelimeler kullanılmaktadır. Pek çok kişi ödül kelimesi için hangi eş anlamlı sözcüğün kullanıldığını merak ediyor. Peki, ödül eş anlamlısı nedir? Ödül kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

    Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Ödül kelimesi Türkçede yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Birçok farklı kelime de olduğu gibi aynı şekilde ödül kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ödül kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘mükafat’ karşımıza çıkıyor.

    Ödül Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

    Ödül kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe karşılığı ‘mükafat’ şeklinde yer almaktadır. Hem tek başına hem de farklı cümlelerde aynı anlam üzerinden kullanmak mümkün. Herhangi bir eşya, nesne ya da pek çok unsur adına ortak şekilde değerlendirilebilmektedir.

    Sözler arasında anlam birliği oluşturan hem ödül hem de mükafat kelimesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazılı ya da sözlü olarak değerlendirebileceğiniz bu kelimeler, özellikle günlük yaşamda en çok öne çıkan sözcük grupları arasında yer almaktadır.

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