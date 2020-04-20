Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ödül kelimesi Türkçede yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Birçok farklı kelime de olduğu gibi aynı şekilde ödül kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ödül kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘mükafat’ karşımıza çıkıyor.



Ödül Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Ödül kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe karşılığı ‘mükafat’ şeklinde yer almaktadır. Hem tek başına hem de farklı cümlelerde aynı anlam üzerinden kullanmak mümkün. Herhangi bir eşya, nesne ya da pek çok unsur adına ortak şekilde değerlendirilebilmektedir.



Sözler arasında anlam birliği oluşturan hem ödül hem de mükafat kelimesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazılı ya da sözlü olarak değerlendirebileceğiniz bu kelimeler, özellikle günlük yaşamda en çok öne çıkan sözcük grupları arasında yer almaktadır.