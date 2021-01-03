03.01.2021 - 17:20 |
Ödül Zıt Anlamlısı Nedir? Ödülün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Ödül kelimesi birinin bir şey kazanması sonucu yani genel olarak bir şeyin kazanılması sonucunda o kişiye karşılık verilen hediye benzeri bir şeydir. Ödül bir yarışmanın kazanılması, bir sınavın kazanılması veya bir çocuğun annesini ve babasını hoşuna gidecek bir şey yaptığında annesi ve babası tarafından karşılığında bir şey verilmesi sonucu oluşturulmaktadır. Ödül zıt anlamlısı nedir? Ödülün zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.
Ödül kelimesi birinin bir şeyi kazanması sonucunda o kişiye karşılık olarak verilen, o kişiyi mutlu eden mükafatlandıran bir şeydir.
Ödülün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Ödül kelimesi günlük hayatımızda birçok alanda var olan bir kelimedir. Genel olarak insanları motive edici olarak kullanılan bir durum olmaktadır. Bunun yanı sıra bir kişi bir işi başarması sonucunda mükafatlandırmak amacıyla küçük veya büyük fark etmeksizin verilen bir şeydir. Ödül hem maddi, hem de manevi bir nitelik taşıyabilmektedir. Ödülün zıt anlamlısı olan kelime cezadır. Ceza bir nevi, bir kişinin kötü bir şey yaptığında bir yaptırım ile hoşlanmayacağı bir şeyle karşılanmasıdır.