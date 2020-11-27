Öfke Baldan Tatlıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Öfke genellikle kötü olsa da iyi bir şekilde ifade edildiğinde insanlara kendilerini iyi hissettirir ve üzerlerinde ki yükü almaktadır. Bu sebepledir ki öfke baldan tatlıdır.

Öfke Baldan Tatlıdır Atasözünün Tanımı Nedir?

Sinirlenen kimseler öfkelerini gösterirlerken bundan bir haz duyarlar ve bu öfke insanlara kendilerini iyi hissettirir.

Öfke Baldan Tatlıdır Atasözünün Kısa Açıklaması

Atalarımız bu atasözünü söylerken hem insanların duygularına tercüman olmuş hem de belli bir durumu anlatmışlardır. İnsanların damarlarına basıldığı zaman ya da haksızlık gibi bir durumla karşılaştıkları zaman doğal olarak sinirlenirler. Bu hislerin dışa vurumları ise ya sessiz kalıp içine atarak ya da öfkelenerek gösterilmektedir. Atasözünün ise bize anlattığı sinirlenip bu duygularını öfke ile dışarı vuranlar ve bunu konuşamayanlar için öfkenin ne kadar tatlı olduğunu anlatmaktadır. Çünkü insanlar öfkelerini yansıttıktan sonra rahatlarlar ve kendilerini boşalmış hissederek rahatlarlar. İşte bu rahatlamadan vazgeçmek istemezler.