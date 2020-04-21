Öğrenci Eş Anlamlısı Nedir? Öğrenci Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Öğrenim görmek amaçlı farklı eğitim kurumlarına giden kişilere öğrenci denmektedir. Özellikle ilkokul ve ortaokul ile lise mecburi sistem üzerinde öğrencilerin yansıtır. Aynı zamanda üniversite ise seçeneğe bağlı olarak öğrencilerin aldıkları eğitimdir. Bu anlam doğrultusunda TDK için öğrenci sözcüğünün eş anlamlısı olarak, ‘talebe’ kelimesini kullanabilirsiniz.

Öğrenci Eş Anlamlısı Nedir?

Öğrenci kelimesi eş anlamlı olarak talebe üzerinden değerlendirilir. Eski zamanlarda talebe daha çok kullanılsa bile hala değeri olan ve kullanılan sözcüklerden biridir. Ancak günümüzde daha çok öğrenci kelimesi bir adım öne çıkıyor.

Öğrenci Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Farklı kurumlardan aldıkları eğitim ile geleceğini şekillendirmeye çalışan kişilere öğrenci denmektedir. Pek çok değişik eğitim üzerinden de öğrenci kelimesini kullanmak mümkün.

‘’Öğrenciler bugünden itibaren tatil yapacak.’’

‘’Pek çok talebe bugünden itibaren derslerine daha sıkı çalışmak zorunda.’’