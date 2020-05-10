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    HaberlerEğitim Haberleri Öğrenci Görüşme Formu Örneği 2020 (Word Formatında)
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    10.05.2020 - 20:14 |

    Öğrenci Görüşme Formu Örneği 2020 (Word Formatında)

    Öğrenciler ile yapılacak görüşme konusunda kayıtlar için bu form büyük öneme sahiptir. Gerektiği zaman kullanılabilecek şekilde form öğretmen nazarında öğrenci ile doldurulmalıdır. Peki, öğrenci görüşme formu örneği nasıl olmalı? İşte öğrenci görüşme formu örneği 2020 (Word formatında) sizlerle.

    Öğrenci Görüşme Formu Örneği 2020 (Word Formatında)

    Öğrenci görüşme formu rehber öğretmenleri tarafından kullanılır. Öğrenciler ile beraber yapılacak görüşmenin ne amaçla olduğuna dair bilgi içermektedir. Bu doğrultuda tekrar görüşme yaşandığında kayıt altına alınır ve daha etkin bir iletişim kurma şansı elde edilir.

    Bunun gerçekleşebilmesi için form içerisinde bütün maddelerin ve bilgilerin yer alması gerekir. Hangi amaçla yapıldığı ve öğrenci hakkında detaylı bilgileri yer aldığı kısımlar eksiksiz olmalıdır. Böylece rehber öğretmen ve öğrenci tarafından doldurulan bu form, ileri ki görüşmeler için etkili bir referans halini alır.

    Öğrenci Görüşme Formu Örneği 2020 (Word Formatında)

     

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