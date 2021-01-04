BİST1.477-0.22EURO9.120.61USD7.430.11ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Öğrenci Zıt Anlamlısı Nedir? Öğrencinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    04.01.2021 - 01:34 |

    Öğrenci Zıt Anlamlısı Nedir? Öğrencinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dilimizde, zıt anlamlı kelimelerin çokça kullanıldığını belirtmek mümkündür. Bununla birlikte neredeyse her kelimenin belli bir zıt anlamı bulunur. Ancak bazı kelimelerin zıt anlamlarının bulunmadığını belirtmek de önemli olacaktır. Peki öğrenci zıt anlamlısı var mıdır? Öğrenci kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte öğrenci kelimesinin zıt anlamına dair bilinmesi gereken bilgiler.

    Öğrenci Zıt Anlamlısı Nedir? Öğrencinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Öğrenci kelimesi; öğrenen kişi olarak tanımlanabilir. Öğrenci kelimesinin genellikle okula giden kişiler kullanıldığını belirtmek önemli olacaktır. Öğrenci kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi almak isteyen kişiler, İnternet ya da sözlüğe başvurmaktadırlar. Öğrenci kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek, okurlar için oldukça fayda sağlayacaktır. 

    Öğrencinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Öğrenci kelimesinin; dilimizde oldukça sık bir şekilde kullanıldığını görmek pek mümkündür. Zıt anlamlı kelimelerin içerisinde bazı kelimelerin zıt anlamının bulunmadığını belirtmek önemlidir. Bu kelimelerin içerisinde de öğrenci kelimesi bulunmaktadır. Öğrenci kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler yoktur. Bununla beraber öğrenci kelimesinin zıt anlamının karşılığının olmadığını belirtmek gerekir. Öğrenci kelimesinin yalnızca eş anlamı bulunmaktadır. Öğrenci kelimesine örnek;

    - Öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanması gerekiyordu.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca'dan SMA hastalığı açıklaması: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

    Son dakika: Bakan Koca'dan SMA hastalığı açıklaması: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Bakan Selçuk: 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

    Bakan Selçuk: 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

    Sıradaki Haber