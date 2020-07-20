Öğrenciler Selçuk’a projelerini anlattı

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na başvuran 15 bin 273 çalışmadan 105’i finalde derece aldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda, proje sahibi 178 öğrenci ve danışman öğretmenleri, Bakan Selçuk ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile buluştu. Selçuk, gençlerin ortaya koyduğu projelerde öğrencilerin, öğretmenleri ve ailelerinin çok büyük emeği olduğunu belirtti.

Selçuk, “Lise öğrencilerimizin özgün fikirlerin peşinden koşması bizim için çok çok önemli. Bu tür çalışmalar gelecekte bir mesleğe hazırlıyor, dünya standartlarında iş yapabilmeye hazırlıyor. Çalışmalarınızın geliştirilebilmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.