Öğrencilere can suyu burslar

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, kayıtlarını yaptırmaya başlarken bir yandan da burs arayışına girdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), eğitim başladıktan sonra ekim ayında burs başvurularını alıyor. Burs kazanamayan öğrencilere ise geri ödemeli öğrenim kredisi hakkı tanınıyor. Şu an 550 TL olan bursların önümüzdeki dönem artması bekleniyor. KYK’nın dışında birçok vakıf, dernek ve özel şirket de burs veriyor. Aylık 1400 TL’ye kadar çıkan bursların yanı sıra staj, eğitim, kültür etkinliklere katılım gibi olanaklar da sağlanıyor. Burs veren kurumlardan bazıları şunlar:

Kahramanlar unutulmadı

Türk Eğitim Vakfı: TEV, bugüne kadar 250 binin üzerinde öğrenciye burs verdi. Vakıf, ara sınıflar için not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olma şartı arıyor. SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme ilk 5000’den giren öğrenciler ise Üstün Başarı Bursu’ndan faydalanabiliyor. Üniversite bursları 700 TL, Üstün Başarı Bursu 1400 TL. Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu’nun kapsamını genişleten TEV, vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere koronavirüse yakalanıp vefat edenlerin çocuklarına da burs verecek. Başvurular, 21 Eylül’e kadar devam ediyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Şubesi olan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyan ve KYK hariç, başka kurumdan burs almayan, ara sınıflar için genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere burs veriyor. Aylık 275 TL olmak üzere 10 ay süresince verilen burslar için son başvuru tarihi 15 Eylül.

Sütaş: Ankara, Boğaziçi, Ege, Fırat, Orta Doğu Teknik, Uludağ, Yıldız Teknik üniversitelerinde veterinerlik, bilgisayar, gıda, makine, elektrik ve elektronik, işletme gibi bölümlerin öğrencilerine burs veriyor. Üstün Başarı Bursu 675 TL, Başarı Bursu 475 TL. Ayrıca mentorluk desteği, staj, tez çalışmalarına destek gibi imkânlar da sunuluyor.

Sabancı Vakfı: Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversitelerinin öğrencilerine burs veriyor. Bursların geçen yılki miktarı 700 TL’ydi.

Not ortalaması şart

İstanbul Sanayi Odası Vakfı: Vakfın burs programına, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan üniversitelerde mühendislik eğitimi gören öğrenciler başvurabiliyor. Başvurular, 30 Eylül’e kadar devam ediyor.

Darüşşafaka Cemiyeti: Anne, baba veya her ikisi de olmayan öğrencilere burs veriliyor. YKS sonucuna göre, yerleştirildiği puan türünde ilk yüzde 20’lik dilimde yer alma, lisans programını kazanma, ara sınıflar için az 2,5 not ortalaması gibi şartları var. Aylık 700 TL olmak üzere 9 ay süreyle verilen burslar için son başvuru tarihi 14 Eylül.

Çağdaş Eğitim Vakfı: İstanbul içinde okuyan öğrenciler başvuruda bulunabiliyor. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin not ortalaması nın en az 2.00 olması, vakıf üniversitelerinde okuyanların ise yüzde 100 burslu olması gerekiyor. Geçen yıl 200 TL olan bursların bu yılki ücreti henüz belli değil.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı: Tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinde okuyan öğrencilere burs sunuyor. Ayda 450 TL olan bursa başvurmak için not ortalamasının en az 2 olması şartı var.

Cevdet İnci Vakfı: Ege Bölgesi’ndeki devlet üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere burs veriyor. Ara sınıflarda not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması şartı var. Aylık 400 TL olan burs için son başvuru tarihi 17 Eylül.

Çelikel Eğitim Vakfı: İstanbul’daki devlet üniversitelerinin veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yerleşen öğrencilere burs sağlıyor. 12 ay süreyle aylık 750 TL verilen burslar için son başvuru tarihi 13 Eylül. Vakıf, maddi desteğin yanı sıra eğitim, gönüllülük, konser, tiyatro, kitap hediyeleri gibi olanaklar da sağlıyor.

Gençlerin gözü yurt dışında

Gençler üzerine yapılan araştırmalarda ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Universum En Çekici İşverenler Araştırması. 40 ülkede, 3 bin 351 üniversiteden, 1 milyon 179 bin 904 katılımcıyla yapılan araştırmanın Türkiye etabında, gençlerin şirketlerden neler beklediği ortaya konuldu.

Türkiye’den 55 üniversiteden, 54 bin 597 öğrenci ve ortalama 4,3 yıl iş deneyimi olan 17 bin 25 genç profesyonelden edinilen bilgileri kapsayan araştırma, önceki yıllarda ilk sıralarda çıkan kariyerci ve avcı profillerinin daha yüksek oranda yerini çokulusçu profile bıraktığını ortaya koyuyor. Araştırmada yer alan diğer ilginç sonuçlar şöyle:

- Z kuşağının çokulusçu profili Y kuşağının epey önüne geçmiş görünüyor.

- Öğrencilerin yüzde 78’i, genç profesyonellerin yüzde 76’sı Türkiye dışında kariyer yapmak istiyor.

- Gençlerin şirketlerden en önemli beklentileri eğitim ve gelişime yatırım.

- Gençlerin potansiyel işverenlerine ulaşmakta en sık kullandıkları kanallar yüzde 96’yla dijital mecralar.

- Öğrencilerin en çok geliştirmek istedikleri yetkinlikler zaman yönetimi, esneklik, iletişim ve takım çalışması.

- Genç çalışanların yarısı pazartesi günleri işe enerjik gittiğini söylüyor.