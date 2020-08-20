Öğrencilere yerli konuşma platformu

Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet’i tanıttı. Tüm derslerin materyallerine ve videolarına erişebilen yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox’la entegre çalışan görüntülü konuşma platformu SeeMeet ile 360 derece bir akademik süreç yürütülmesi hedefleniyor.

Öğrencilere öğretmenleri ve arkadaşlarıyla daha verimli etkileşime girebilecekleri bir ortam sunan SeeMeet’i diğer görüntülü görüşme platformlarından ayıran en önemli nokta ise eğitim odaklı olması. SeeMeet ve Metodbox birlikteliğiyle dijital okul ortamının ihtiyaçlarını tek bir uygulama içerisinde toplanarak, kullanıcıların farklı uygulamalar kullanma ihtiyacı ortadan kaldırılıyor ve ‘uzaktan eğitim yakından takip’ yapılıyor.

Güvenlik riski yok

Eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını belirten Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 5 yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve 100’e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiklerini söyledi. Yücel, “Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz” dedi.