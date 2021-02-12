Öğretmenlere sürdürülebilir eğitim paketi

Bakan Selçuk, özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi. Selçuk, programın özel eğitime ihtiyacı olan çocukların mutluluğunun en üst seviyeye çıkartılmasında rol oynayacağını ifade etti. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitiminde görev alan öğretmenlere, “Sizin daha fazla neye, hangi imkanlara ihtiyacınız var?” sorusunu yönelttiklerini belirten Selçuk, şunları söyledi:

‘Kitap seti hazırlandı’

“Öğretmenlerimiz yeni gelişmelerden haberdar olmak, yeni kaynaklarla tanışmak istiyorlar. Kendi eğitimleri ve müfredatlarının geliştirilmesi konusunda destek bekliyorlar. Bu çerçevede, daha önce yaptığımız otizm spektrum bozukluğuna yönelik çalışmaların kapsamını çok daha genişletip, kitap setini hazırladık. Bu setle bütün öğretmenlerimizin kendilerine yönelik içerikleri çok daha verimli bir şekilde görebilmelerine fırsat sağlamış olduk. Öğretmenlerimiz uzun soluklu, sürdürülebilir bir eğitim paketi imkanına kavuşacak. Alınan eğitimlerin daha derinleşmesi, genişlemesi söz konusu olacak. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatında büyük değişimler olacağına da inanıyoruz.”