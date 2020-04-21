Öğüt Eş Anlamlısı Nedir? Öğüt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu açısından öğüt kelimesi, ‘nasihat’ sözcüğü ile eş anlamlı olarak birleşmiş durumda. Aynı anlamı üzerinden yazılışı ve okunuşu farklı olsa bile, günlük yaşamda kullanmak mümkün.

Öğüt Eş Anlamlısı Nedir?

Herhangi bir kişiye doğru ve uygun yolu göstermek, özellikle kötü davranışlardan uzak tutabilmek için doğruları yapabilmesi adına verilen bilgiler olarak öğüt öne çıkmaktadır. Özellikle yaşı geçmiş ve tecrübeli insanların gençler için hayat tecrübelerini aktarması olarak da değerlendirmek mümkün. Bu kelimeyi aynı anlamı ile beraber öğüt kelimesinin nasihat sözcüğü üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Öğüt Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Öğüt kelimesi eş anlamlı olarak nasihat ile aynı durumu anlatmaktadır. İnsanları yanlış yoldan çevirmek ve onlara doğru yolu göstermek için kullanılır.

‘’Sana verdiğim öğütler işe yaramış.’’

‘’Onun nasihatlerini çok iyi dinle.’’