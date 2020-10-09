Okul mimarisinin önemi arttı

Antalya’da Lara, Konyaaltı ve Manavgat olmak üzere 3 kampüsü bulunan Antalya Koleji de mimari özellikleriyle bu yıl büyük ilgi gördü. Okullarını inşa ederken mimariye büyük önem verdiklerini belirten Antalya Koleji Kurucu Başkanı İbrahim Sezgin Koca, “Okulların yönetim ve öğretmen kadrosu, sunduğu imkânlar, eğitim modeli kadar mimarisi de çok önemli. Kampüslerimizi öğrencilere mutlu, sosyal ve güvenli bir ortam sunması için inşa ettik. Proje aşamasında hep iyi mimarlar ve iç mimarlarla çalıştık” dedi.