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    HaberlerEğitim Haberleri Okul Zıt Anlamlısı Nedir? Okulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    02.01.2021 - 21:00 |

    Okul Zıt Anlamlısı Nedir? Okulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçede birçok kelimenin zıt anlamlısı var olmaktadır. Okul kelimesi anlam bakımızdan önemli bir yere sahip olmakla beraber sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer almaktadır. Okul kelimesi dünya çapında olsun gerek ülkemizde olsun eğitim alanına girdiği için büyük önem arz etmektedir. Bütün dünya da eğitime ve okul hayatına şiddetle önem verilmektedir. Okul zıt anlamlısı nedir? Okulun zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Okul Zıt Anlamlısı Nedir? Okulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Okul kelimesi kullanım anlamı bakımızdan önem arz etmektedir. Dünyaya her gelen çocuk sağlığı el verdiği sürece okula gitmek zorundadır. Okul kelimesi eğitim açısından önem arz etmektedir. Okul kelimesinin zıt anlamı var olmamaktadır.

    Okulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Okul kelimesi Türk Dil Kurumuna göre çeşitli bilgi ve beceri bazı kurallar çerçevesi doğrultusunda düzenli bir şekilde verilen bir eğitim kurumu olarak bilinmektedir. Buna sebepten farklı anlamlara gelen okul kelimesi anlamı mektep ve meslektir. Okul kelimesinin diğer bir eş anlamı ise bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen öğrenci ve çalışanlar topluluğu olarak ta bilinmektedir. Okul kelimesinin anlamı ve eş anlamı var olduğu gibi bu kelimenin zıt anlamı yoktur.

     

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