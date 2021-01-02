Okul Zıt Anlamlısı Nedir? Okulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Okul kelimesi kullanım anlamı bakımızdan önem arz etmektedir. Dünyaya her gelen çocuk sağlığı el verdiği sürece okula gitmek zorundadır. Okul kelimesi eğitim açısından önem arz etmektedir. Okul kelimesinin zıt anlamı var olmamaktadır.



Okulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Okul kelimesi Türk Dil Kurumuna göre çeşitli bilgi ve beceri bazı kurallar çerçevesi doğrultusunda düzenli bir şekilde verilen bir eğitim kurumu olarak bilinmektedir. Buna sebepten farklı anlamlara gelen okul kelimesi anlamı mektep ve meslektir. Okul kelimesinin diğer bir eş anlamı ise bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen öğrenci ve çalışanlar topluluğu olarak ta bilinmektedir. Okul kelimesinin anlamı ve eş anlamı var olduğu gibi bu kelimenin zıt anlamı yoktur.