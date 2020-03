Okuldaki konular LGS’de sorulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs önlemleri kapsamında çok yoğun mesai harcıyor. 81 ildeki tüm okulların, pansiyonların temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına büyük ağırlık verildi. Diğer taraftan önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilere internet ve televizyon üzerinden destek eğitim hizmeti sunabilmek için çalışmalar yapılıyor. Bu çapta bir uzaktan eğitim imkânı temel ve ortaöğretim seviyesinde ilk defa uygulanacak. Bizde tüm bu gelişmeleri MEB’da bu önlemlerin koordinasyonundan sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e sorduk.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bu süreçte oldukça görünür oldu. 44 lisede temizlik malzemeleri üretiliyor. Tüm okulların temizlik malzemeleri üretilebilecek mi?

Bu süreçte okulların ve pansiyonların temizliğini ve dezenfeksiyonunu sürekli sağlamak çok önemli. Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri yıllardan beri temizlik malzemeleri üretiyordu. Bu süreçte bu okullarımızın altyapılarını güçlendirdik ve üretim yapan okul sayısını 44’e çıkarttık. Nisan ayında 56 okul daha ilave edeceğiz ve 100 okulda üretim yapılabilecek. Artık 81 ilde yaklaşık 54 bin okulumuzun temizlik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını bu okullarımızda üretebiliyoruz.

Bu hafta maske üretimi ile ilgili süreci de başlattınız. Çok önemli bir adım. Piyasada oldukça sıkıntı vardı ve fiyatlar da sürekli artıyor.

Piyasada maske temini ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Mesleki eğitimdeki üretim kapasitemizi ülkemizin ihtiyaçlarına göre yapılandırıyoruz. Bu konuda sıkıntıyı görünce gerekli adımları attık ve yatırımlarımızı da yaptık. 21 ilde belirlenen 37 okulda cerrahi maske üretilecek. Bu illerden Manisa’da ilk üretim yapıldı. 7 ilde seçilen mesleki ve teknik anadolu liselerinde N95 standardında maske üretimi yapılacak. Amacımız öncelikli olarak öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak.

Bu hafta uzaktan eğitim başlayacak. Hazırlıklarınız nasıl gidiyor?

Hazırlıklar tamamlandı. Uzaktan eğitimin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve TV yayını üzerinden sağlanması hususunda teknik çalışmalar tamamlandı. Uzaktan eğitim EBA üzerinden sağlanmasının yanı sıra interneti olmayan öğrencilerimiz için televizyondan dersler yapılacak. Tüm sınıf seviyeleri için (1 12. Sınıf) TRT ile yapılan iş birliği kapsamında 3 HD ve 3 SD kanal olmak üzere 6 kanaldan televizyon yayınları yapılacaktır. Bu kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine uygun temel derslerin konu anlatım videoları ve ayrıca etkinlik kuşakları yayınlanacak. Yayımlanacak olan konu anlatım videoları öğretim programlarına uygun olacak şekilde ilgili genel müdürlüklerimiz tarafından hazırlandı.

EBA’da neler var?

EBA, okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulan bin 600’den fazla ders ve 37 binin üzerinde zengin ve etkileşimli içeriğin olduğu dijital bir eğitim platformu. Okullarımızda okutulan derslerin her biri için EBA’da ayrı bir alan bulunuyor. Burada ders seviyesinde; ders kitapları, etkileşimli kitaplar, uygulamalar ve testler sunulmakta, ayrıca bunların yanı sıra konu ve kazanımlara eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler gibi çok sayıda ve farklı türde içerik de yer alıyor. EBA’da ayrıca 5 binden fazla kitap 240 binden fazla soru, öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunuldu.

EBA’dan sadece devlet okullarımı faydalanabiliyor? Örneğin özel okullar da yararlanabilecek mi bu imkânlardan? Nasıl erişilebiliyor?

EBA’ya devlet okullarının yanında özel okullarda dâhil olmak üzere okullarımızdaki tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler (e-okulda tanımlı) giriş yapabilecek. Öğretmenlerimiz MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileri, öğrencilerimiz TC Kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleri ve velilerimiz e-devlet hesap bilgileri ile EBA’ya giriş yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz başta kendi dersleri olmak üzere tüm ders içeriklerine ve kütüphane alanında yer alan içeriklere ulaşabilmektedir. Öğretmenlerimiz kütüphane içerikleri ile tüm ders içeriklerinin yanı sıra öğretmenlere özel olarak hazırlanmış ders içerikleri ve mesleki gelişim alanına da ulaşabiliyorlar.

Etkileşim içinde olacaklar

EBA’da öğretmen-öğrenci etkileşim imkânı olacak mı?

EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerimiz birbiri ile etkileşim içinde olabilecek ve öğretmenlerimiz de öğrencilerine çalışmalar gönderebilecekler. Öğretmenlerimiz öğrencilerinin hem bu çalışmalar için hem de genel olarak EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını detaylı olarak analiz raporlarından takip edebilecekler. EBA üzerinden öğretmenlerimiz öğrencilerine çalışma gönderdiğinde, öğrencinin çözümleri sistem tarafından detaylı olarak analiz edilmekte ve her bir öğrencinin eksikleri ayrı ayrı tespit edilmektedir. Sistem, bu analizi dikkate alarak her öğrenciye özel olarak eksiklerini kapatabileceği içerikleri belirlemekte ve öğretmenin onay vermesi durumunda da bunları öğrenciye önermektedir. Ayrıca öğretmenden bağımsız olarak, öğrencilerimizin EBA’yı kullanırken çözdükleri soru ve sınavlarda verdikleri cevaplara göre de her öğrencimize özel içerik önerisinde bulunulmaktadır.

Liseye geçiş sınavına girecek 8. sınıf veya üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerine yönelik ayrı bir destek programı olacak mı?

Evet. Bu iki sınıf seviyesinde sınavlara hazırlıkta destek olabilmek için uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerimizin öğrencileri ile senkron olarak ders yapma (canlı ders) imkânı sağlanmıştır. Bununla ilgili EBA’da gerekli altyapı hazırlıkları tamamlandı. EBA üzerinden okul yöneticilerinin belirleyeceği zamanlarda belirlenen öğretmenler öğrenciler ile senkron ders yapabilecek, 8 ve 12. sınıflardaki öğrenciler öğretmenleri ile anlık etkileşim içinde olabilecekler.

Altyapı ayarlandı

Bu ölçekte bir uzaktan eğitim hizmeti ilk defa sunulacak. Teknik kapasite yetecek mi?

Uzaktan eğitim ile anlık kullanıcı sayısının fazlalığının sisteme getireceği yük göz önüne alınarak sistem altyapısının genişletilmesi çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda bir veri merkezinden sunulan hizmet iki ayrı veri merkezine bölündü ve sunucu sayıları artırıldı. Ayrıca, uzaktan eğitim süresince internet kota sorunu olmaması adına Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından sunulan 3 GB’a kadar EBA içeriklerine ücretsiz erişim imkânı artırıldı. Böylece bu süreç içerisinde Turkcell ve Vodafone tarafından 6 GB’a kadar EBA içeriklerine ücretsiz erişim imkânı sunulurken Türk Telekom tarafından ise 8 GB’a kadar ücretsiz erişim imkânı sunulacak.

‘Gerekli planlamayı yaptık’

Çocuklar okullara döndüklerinde telafi eğitimine nasıl yetişeceksiniz?

Biliyorsunuz destekleme ve yetiştirme kurslarımız var. Tüm illerde yaygın olarak bu kurslarla öğrencilerimize destek oluyoruz. Bu hizmetten şu anda yaklaşık 5 milyon öğrencimiz yararlanıyor. Şimdi bu kursları okula dönüldüğünde telafi eğitimine destek için kullanacağız. Bu konuda gerekli planlamalarımızı yaptık.

LGS sınavının ertelenebileceği ifade edildi. Bu konuda hazırlıklı mısınız?

Evet. Ertelenme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Erteleme kararı olursa hemen gereğini yaparız. Hazırlıklarımızı bu yönde de yapıyoruz.

Soru: LGS sınavı ile ilgili bir konuyu netleştirmemiz lazım. Tatilde uzaktan eğitim veya televizyondan eğitim desteği kapsamında görülen konulardan LGS’de soru gelecek mi?

Hayır. Okulda yüzyüze yapılan eğitimler LGS kapsamında olacak. Ayrıca, bu konuda destekleme ve yetiştirme kurslarımızı aktif kullanacağız.

Soru: Okullar kapalı kalmaya devam ederse ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Bu çok ekstrem bir durum. Bu konuda da netiz. Okulda yüzyüze eğitimi yapılmayan hiçbir konudan LGS’de soru sorulmayacak.