Okullar açılacak mı? - Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmenin merakla araştırdığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yayınladı...



SAĞLIK BAKANI KOCA: HASTALIĞIN SEYRİ DEĞİŞMEZSE...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların ne zaman açılacağına dair önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, okulların salgının seyrinin değişmezse okulların 31 Ağustos tarihinde başlayacağını ancak salgın artarsa yeniden uzaktan eğitim başlayacağını duyurdu...



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI!



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. 81 ile gönderilen genelgede okulların 31 Ağustos 2020'de açılacağı, 18 Haziran 2021'de kapanacağı bildirildi.

Öte yandan birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.