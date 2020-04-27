Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak? MEB Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Dersler Yazın devam edecek mi, Yaz tatili ne zaman?



2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağı hakkında araştırma yapıyor. Son zamanlarda ortaya atılan iddialar ise öğrencileri yaz tatili konusunda meraklandırdı. Peki okullar ne zaman açıklacak? Yaz tatili kısaldı mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

30 NİSAN'DAN SONRASI İÇİN PLAN NE?

30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada “Okulların ne zaman açılacağı’ sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu’nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zamana kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız” dedi.

YAZ TATİLİ KISALDI MI?

Bakan Selçuk yaz tatili açıklamasında ise "Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir." diye belirtti.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.