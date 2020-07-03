BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak? MEB duyurdu! - Uzaktan eğitim devam edecek mi?
    ABONE OL
    03.07.2020 - 18:57 |

    Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak? MEB duyurdu! - Uzaktan eğitim devam edecek mi?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmenin merakla araştırdığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yayınladı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak? MEB duyurdu! - Uzaktan eğitim devam edecek mi?

    Son dakika haberine göre; MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

    BAKANLIK DUYURDU!

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. 81 ile gönderilen genelgede okulların 31 Ağustos 2020'de açılacağı, 18 Haziran 2021'de kapanacağı bildirildi.

    Öte yandan birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.

    Uluabat Gölü'nde yılan tedirginliği yaşanıyorGeçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Manisa'da deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika haberi: Manisa'da deprem! Büyüklüğü...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Son dakika haberi: Hakkari'de maske takmak zorunlu oldu

    Son dakika haberi: Hakkari'de maske takmak zorunlu oldu

    Sıradaki Haber