Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıt buldu. 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim ilk aşamada 25 Mart tarihinde alınan Bilim Kurulu kararı ile 30 Nisan tarihine uzatılmıştı. Son günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alan okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim süresi uzayacak mı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yanıt geldi.

Gerçekleştirilen basın toplantısında uzaktan eğitim süresinin Bilim Kurulu tavsiyesi ile 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Elimizdeki tek seçenek Uzaktan eğitm açıklamasında bulunan Bakan Ziya Selçuk akşam saatlerinde CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada Normalleşme süreci bu şekilde devam ederse okullar 1 Haziran tarihinde açılabilir. dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği anımsatılarak, "Her şey yolunda gider, normalleşme planları hayata geçerse okullar ne zaman açılır?" sorusu üzerine Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Toplumun bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu'nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sadece eğitim değil, ekonomi, turizm, hizmet sektöründe normalleşmenin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, okulların bir an önce açılmasını temenni ettiklerini aktardı.

"Her şey yolunda giderse kısa bir süre için mi okulların açılacağı" şeklindeki soruya Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi:

"19 Haziran okulların kapanma tarihi. 19 gün için açılır tabii. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Bu konuda emin olduğumuz anda okullarımızı açarız."

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okulların kapanacağı tarih 19 Haziran Cuma olarak biliniyor.