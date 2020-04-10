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    HaberlerEğitim Haberleri Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? Tatil süresi yeniden uzayacak mı?
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    10.04.2020 - 11:53 |

    Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? Tatil süresi yeniden uzayacak mı?

    Corona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitimin süresi geçtiğimiz ay içerisinde 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştı. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri uzaktan eğitim süresinin uzatılmasının ardından Nisan ayında ilk çeyrek neredeyse tamamlandı. Peki Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? Tatil süresi yeniden uzatılacak mı?

    Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? Tatil süresi yeniden uzayacak mı?

    23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitimin ardından İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin yanı sıra Üniversite öğrencileri de uzaktan eğitime devam ediyor. YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklama ile Üniversitelerde bu yıl içerisinde yüz yüze eğitim yapılmayacağı açıklanmış. Yapılamayan derslerin yerine yazın telafi eğitimlerinin yapılacağı duyurulmuştu. İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrenciler için 30 Nisan tarihine kadar uzatılan uzaktan eğitimin tekrar uzayıp uzamayacağı öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Okullar ne zaman açılacak?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNUN YANITI BELLİ OLDU MU?

    Okullar bilindiği üzere 30 Nisan tarihine kadar kapalı olacak. Uzaktan eğitimin 30 Nisan tarihinde sona erip ermeyeceği ise henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde Bilim Kurulu toplantısının yeniden bir araya gelmesinin ardından alınacak karar ile bu sürenin yeniden uzatılması bekleniyor.

    Hemşire anneleri için şarkı yaptılarMALATYA'da yaşayan 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı. Annelerini mutlu eden Tuna ve Mert kardeşlerin vatandaşlara da 'evde kal' mesajı verdiği şarkıyı seslendirdikleri video sosyal medyada ilgi gördü.
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