Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili olacak mı?

Corona virüste ilk vaka 10 Mart tarihinde görülürken 16 Mayıs'ta milyonlarca öğrenci 1 haftalık ara tatile çıkarıldı. Hemen ardından 23 Mart'ta EBA uzaktan eğitim dersleri başladı. Öğrenciler yaklaşık 1 buçuk aydır uzaktan eğitim görürken okulların ne zaman açılacağı zaman zaman sorgulanmaya başlandı. İşte 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılma tarihine ilişkin Selçuk, "1 Haziran" tarihinin bir ihtimal olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı duruma göre bu tarihte okulların açılabileceğini belirtti.

Seyrin iyiye doğru gittiğini vurgulayan Selçuk, "Koşullar, 'Riske girmeyelim, biraz daha şartları sıkı tutalım' şeklinde gelişirse, haziranda okullar açılmayabilir, dolayısıyla eylüle kayabilir." ifadelerini kullandı.

Okulların kademeli açılmasının ihtimallerden biri olduğunu anlatan Selçuk, koşulların seyrine göre tüm öğrencilere yönelik de bir çalışmanın düşünülebileceğini aktardı ve bu konuda dünyadaki uygulamalardan örnekler verdi.

İLKOKULDA AİLELER İSTERSE SINIF TEKRARI YAPTIRABİLECEK

Bakan Ziya Selçuk, sınıf geçme sistemine ilişkin, birinci dönem notlarının geçerli olacağını hatırlatarak, "Peki düşük notla mı geçecek? Evet düşük notla geçecek. Nasıl geçecek? Sorumlu geçecek. Yılda 3 kez sorumluluk sınavları var, bu sınavlara girip sorumlu olarak bir üst sınıfa geçtiği derslerin sınavını geçmek durumunda. Geçtiğinde o sınıfı tam olarak geçmiş sayılacak." şeklinde konuştu.

Selçuk, bir öğrencinin devamsızlıktan kalması halinde onun sorumlu geçmesinin söz konusu olmayacağını da söyledi.

Bakan Selçuk, ilkokul 1, 2. ve 3. sınıf öğrencisi velilerinin "yaşı daha küçük" gibi nedenlerle sınıf tekrarı yapmasını istediğinde de gereken tedbirin alınacağını anlattı.

TELAFİDE DESTEKLEME VE YETİŞTİRME FORMÜLÜ

Telafi eğitimlerinin nasıl olacağı yolundaki soru üzerine telafinin televizyon ve EBA ile yapıldığını anımsatan Selçuk, üçüncü aşamanın da yüz yüze yapılacak eğitim olduğuna dikkati çekti.

Çocukların yıl sonunda ulaşması gereken hedefle, TRT EBA ve EBA'da elde edilen kazanımlara bakılacağını dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Ölçme değerlendirme yöntemleriyle telafi eğitimi için gereken süre ortaya çıkacak. Gerekirse bizim destekleme yetiştirme kurslarımız var. Bu kursların cumartesi değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Telafi eğitimi ile ilgili hiçbir endişesi olmasın velilerimizin, çocuklarımızın. Biz mevcut durumlarına bakacağız, ne kadar eksiği kalmış değerlendireceğiz, o eksiği de yüz yüze telafi ile tamamlayacağız."

Selçuk, bir soru üzerine not yükseltme sınavlarının söz konusu olmayacağını belirtti.