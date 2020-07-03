Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? MEB duyurdu! - Uzaktan eğitim devam edecek mi?

Son dakika haberine göre; MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.



BAKANLIK DUYURDU!



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. 81 ile gönderilen genelgede okulların 31 Ağustos 2020'de açılacağı, 18 Haziran 2021'de kapanacağı bildirildi.

Öte yandan birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.