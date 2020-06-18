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    HaberlerEğitim Haberleri Okullara maske gönderildi
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    18.06.2020 - 07:00 |

    Okullara maske gönderildi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlara girecek her öğrenci için okullara maske gönderildiğini duyurdu.

    Okullara maske gönderildi

    Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Selçuk, “Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu’nun önerdiği şekilde ‘Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği’ yönündedir” ifadelerini kullandı. Selçuk ayrıca YKS’ye hazırlanan öğrencilere de “Canlı Sınav” desteği verdiklerini böylelikle adayların kendi sıralamalarını ve eksiklerini görebilecekleri aktardı. Buna göre dün yapılan TYT’den sonra bugün AYT oturumu yapılacak. 3. Çevrim içi YKS Denemesi’nin TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi, AYT oturumu ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

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