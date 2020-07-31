Okullarda 4 senaryo

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos’ta okulların açılmasına dair 4 ayrı senaryo üzerinde çalıştıklarını, sağlık koşulları uygun olduğunda okulların tümüyle açık olacağını ve bütün çocukların okula gelmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm riskleri düşündüklerini ifade etti. Selçuk, “Islak zeminlerde, sınıfın içinde ne olması gerekiyor? Koridorlar nasıl düzenlenmeli? Teneffüse çıkış saatleri nasıl ayarlanmalı? Öğretmenler odasında neye dikkat edilmeli, pansiyonlu okullarda neler yapılmalı? Bütün bunları ayrı ayrı, tek tek çalışıyoruz. Ve velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için çok çeşitli rehberler, el kitapçıkları da hazırlıyoruz” dedi. Bakan Selçuk özetle şunları söyledi:



ÖNCELİK AÇMAK: MEB olarak bizim görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların tam olarak açılması ve tüm öğrencilerin okula devam etmesi birinci senaryomuz. Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı en küçük ayrıntısına kadar devam ettiriyoruz. Bunu yaparken de sadece MEB olarak bakmıyoruz meseleye, diğer bakanlıklarımızla da etkileşim içindeyiz. Çünkü bu ulusal, toplumsal bir konu.



HEM UZAKTAN HEM YÜZ YÜZE EĞİTİM: Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz.



ŞEHİR BAZLI AÇMAK: Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı açılıp açılamayacağına ilişkin. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır?



TAMAMEN UZAKTAN EĞİTİM: Dördüncü senaryo olarak da okulların hiç açılmaması, tamamen uzaktan eğitimle sürecin devam ettirilmesi senaryosundan bahsedilebilir.



ÖNCELİK SAĞLIK: Bizim önceliğimiz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı. Hangi senaryo nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılacak kabine toplantısında tüm verilerin ortaya konulması suretiyle bir karar ortaya çıkacaktır.



EYLÜL-EKİMDE İKİNCİ DALGA OLURSA?: Biz asla geleceğe pazarlık yapmıyoruz. Bizden beklenen şey şu; her ne olursa olsun gereğini yapmak, öğrenciyi ve öğretmeni korumak. Çocuğun elbette eğitim hakkı var; ama sağlık hakkı daha önceliklidir. Eğitim hakkının ortaya çıkmaması halinde de büyük riskler var. Bir toplumda çocukların çok uzun süreler eğitim almaması, ortaya çıkabilecek başka kritik noktaları gösteriyor ve bunun telafisi ne kadar uzarsa o kadar zorlaşır.

TEMASSIZ OYUNLAR KİTAPÇIĞI: Çocuklarımızın bilhassa ruh sağlığını önemsiyoruz. Çocuklarımızın akademik konulara hemen ilk gün girmesini beklemiyoruz. Bunun için de her yaş grubu için oyunlar ve etkinlikler belirledik. Temassız Oyunlar Kitapçığı hazırladık, temas etmeden oyunlar nasıl oynanır bununla ilgili oyun listeleri oluşturduk.



ÖĞRETMENLERE KILAVUZ: Okullar açılmadan önce seminer döneminde öğretmenlerimizle beraber olacağız. Öğretmenlerimiz için kılavuzlar ve bu kılavuzların nasıl uygulanacağına dair videolar hazırladık.



UZAKTAN EĞİTİME DEVAM: Uzaktan eğitim okullar açıldığında da devam edecek. O yüzden de telafinin bir çok seçenekten sağlanabilmesi, yıl boyu sürmesi, sadece okul içindeki dersle değil, kurslarla da desteklenmesi söz konusu.