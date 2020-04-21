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    21.04.2020 - 16:57 |

    Okulun Eş Anlamlısı Nedir? Okulun Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Okul kelimesinin aynı zamanda alternatif değerlendirilebileceği bir eş anlamlı sözcüğü bulunur. Ancak yine de okul sözcüğü hala gündelik yaşamın en fazla değerlendirilen ilk kelimesi olarak öne çıkıyor. Okulun eş anlamlısı nedir? Okulun kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Okulun Eş Anlamlısı Nedir? Okulun Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Farklı ama aşağı doğrusunda eğitim ve örgün öğretim veren yerler okul olarak geçmektedir. İlkokul ile beraber ortaokul ve lise ve üniversite bu eğitimlerin başında gelir. Öğrencilerin okuduğu alana ise okul denir. Aynı zamanda okul kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, ‘mektep’ eş anlamlı sözcüğü üzerinden de değerlendirilmektedir.

    Okulun Eş Anlamlısı Nedir?

    Geleceği şekillendirmek adına okul büyük öneme sahiptir. Bu önem doğrultusunda anlamı eşliğinde okul kelimesi eski zamanlarda mektep sözcüğü üzerinden kullanılıyordu. Fakat günümüzde hala geçerli olsa dahi mektep yerine okul sözcüğü daha fazla öne çıkmaktadır.

    Okulun Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir? 

    ‘’Okul bugün çok kalabalıktı.’’

    ‘’Mektep 1 hafta sonra başlıyor.’’

    Her iki cümle kapsamında da okul ile mektep kelimesini değiştirebilir ve aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz. Gün içerisinde veya tek başına değerlendirebileceğiniz her iki kelime de gündelik yaşamda geçerlidir.

     

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