Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri öğüt verici sözlerdir. Günlük yaşamda da çok sık kullanılmaktadır. Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu atasözü ise iki taraf arasındaki yakınlığın bitmesi ile tarafların ayrılması manasına gelmektedir.

Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Kişilerin birbirleri ile arasındaki yakınlık v iş birliğinin sebebi olan şeyin ortadan kalkması sonucu taraflar birbirinden ayrılırlar. Birlikte iş yapan kişiler arasındaki yakınlaşmayı sağlayan sebep ortadan kalkınca ortaklık bozulur. Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu atasözünün anlamı da bu şekilde açıklanmaktadır. Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu atasözünün TDK sözlüklerindeki anlamı ise şu şekildedir:

- İki ortak veya iki taraf arasındaki yakınlığın dayandığı sebep yok olduğu zaman bu yakınlık da çözülür.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu atasözü kısaca iki tarafından yakınlıklarının bitmesi ile iki tarafın birbirinden ayrılması manasına gelmektedir.