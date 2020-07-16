Okyanusya Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Okyanusya Ülkeleri

Okyanusya kıtası üzerinde toplam 15 ülke yer almaktadır. Okyanusya kıtası büyük okyanus ve Hint okyanusu arasında yer alan bir kıtadır.



Okyanusya Kıtası Ülkeleri Hangileridir?



1) Avustralya: Okyanusya kıtası ülkeleri arasında yüz ölçümü en büyük ülkedir. Avustralya içerisinde pek çok milletten insan yaşar. Nüfusu ise yaklaşık olarak 21 milyondur. Ülkenin resmi para birimi Avustralya dolarıdır. Ülkenin resmi adı ise Avustralya Milletler Topluluğu'dur.

2) Endonezya: Okyanusya kıtasında ki en yoğun nüfusa sahip olan ülkedir. Endonezya yaklaşık olarak 240 milyon nüfusu ile kıtanın en kalabalık nüfusuna sahip olduğu gibi Dünya'nın da en kalabalık ülkelerinden biridir. Endonezya'nın resmi adı Endonezya Cumhuriyeti'dir. Ülkenin yüz ölçümü ise 1.900 milyon kilometredir.

3) Fiji: Okyanusya kıtasında yer alan bir diğer ülke Fiji'dir. Fiji bir ada ülkesidir. Ada ülkesi olmasına rağmen yaklaşık olarak 1 milyon nüfusu bulunmaktadır. Ülkenin resmi adı ise Fiji Adaları Cumhuriyeti'dir. Yüz ölçümü ise 18.270'dir.

4) Kiribati: Okyanusya kıtasının en küçük ülkelerinden biridir. Nüfusu yaklaşık olarak 120 bindir. Resmi adı ise Kiribati Cumhuriyeti'dir.

5) Marshall Adaları: Okyanusya kıtasında yer alan bir diğer ada ülkesidir. Yaklaşık olarak 65 bin nüfusu ile adanın en küçük ülkelerinden birisidir. Ülkenin resmi adı ise Marshall Adaları Cumhuriyeti'dir.

6) Mikronezya: 110 bin nüfusu bulunur. Ülkenin resmi dili İngilizcedir.

7) Nauru: Okyanusya kıtasının en küçük yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Ülkeni yüz ölçümü 21 kilometredir.

8) Palau: Ülkenin toplam nüfusu 21 bindir.

9) Papua Yeni Gine: Toplam nüfus yaklaşık olarak 6 milyondur.

10) Samoa

11) Solomon Adaları

12) Tonga

13) Tuvalu

14) Vanuatu

15) Yeni Zelanda



Başkent İsimleri İle Birlikte Okyanusya Ülkeleri



1) Avustralya - Başkent: Kanberra

2) Endonezya - Başkent: Cakarta

3) Fiji - Başkent: Suva

4) Kiribati: Başkent: Güney Tarava

5) Marshall Adaları - Başkent: Majuro

6) Mikronezya - Başkent: Palikir

7) Nauru : Başkent: Yok

8) Palau: Başkent: Melekeok

9) Papuya Yeni Gine: Başkent: Port Morosby

10) Samoa: Başkent: Apia

11) Solomon Adaları: Başkent: Honiara

12) Tonga: Başkent: Nukuolafa

13) Tuvalu: Başkent: Funafuti

14) Vanuatu: Başkent: Port Vila

15) Yeni Zelanda: Başkent: Wellington