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    HaberlerEğitim Haberleri Olanak Eş Anlamlısı Nedir? Olanak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 17:42 |

    Olanak Eş Anlamlısı Nedir? Olanak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Yaygın kullanılan kelimeler arasında olanak geliyor. Bu kullanımı ile beraber anlamı üzerinden ayrıca eş anlamlı sözcüğü de değerlendirebilirsiniz. Peki, olanak eş anlamlısı nedir? Olanak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Olanak Eş Anlamlısı Nedir? Olanak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Olmasını önleyecek herhangi bir engelin bulunmaması olanak anlamına gelmektedir. İhtimali yüksek olan ve uğraşırsa gerçekleşme şansı bulunan durumlar adına kullanılır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre ise, ‘imkan’ eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır.

    Olanak Eş Anlamlısı Nedir?

    Olanak kelimesine eş anlamlı olarak imkan sözcüğü karşılık buluyor. Gerçekleşmesi konusunda herhangi bir engeli bulunmayan ya da bu engellerin aşılabileceği durumu olanak olarak bilinir. Kelime için gündelik yaşam içerisinde imkan sözcüğünün eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

    Olanak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler 

    Olanak kelimesi aynı zamanda yararlanabilecek uygun koşul olarak da nitelenmektedir. Bu doğrultuda tek başına veya cümle içerisinde farklı zamanlarda hem olanak hem de koşul sözcüğünün aynı anlam üzerinde değerlendirebilirsiniz.

     ‘’Bütün olanakları denedi.’’

     

     ‘’Eğer imkan verilirse gerçekten çok başarılı olabilir.’’

     

     Bu cümlelerde olduğu gibi ortak anlamı üzerinden olanak ile imkan kelimelerini eş anlamlı şekilde kullanmanız mümkün.

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