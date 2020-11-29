Ölenle Ölünmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri genellikle bir cümleden oluşmaktadır. Çoğunluk ile gerçek anlamlı olsa da bazen de mecaz anlamlı olmaktadır. Atasözleri geçmişten gelen bir mirastır. Geçmişte sıklıkla yaşanan durumlardan sonra çıkmış özlü sözlerdir. Yol gösterici ve öğüt vericidir. Atasözleri bir cümle de ima ettiği şeyi anlatabilme özelliğine sahiptir. Ölenle ölünmez atasözünün anlamını ve diğer tüm detayları sizler için derledik.
Atasözlerini günlük hayatta sıklık ile bir şeylere örnek olması açısından ya da yol göstermek için kullanmaktayız. Ölenle ölünmez atasözü, ölen kişinin ardından çok fazla yas tutulmaması gerektiğinde kullanılan teselli anlamında bir atasözüdür.
Ölenle Ölünmez Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?
Ölenle ölünmez atasözünün TDK sözlünce anlamı şudur;
- `Çok sevilen birinin ölümünden sonra fazla yas tutulmamalıdır. Çünkü hayat devam eder.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani ne olursa olsun ölen ölüyor ama hayat bir şekilde devam ediyor. Herkesin bir şekilde hayatına dönmesi gerekiyor.
Ölenle Ölünmez Atasözünün Kısa Açıklaması
Ölen insanın ardından belli bir süre sonra hayata geri dönmek gerekiyor anlamındadır.
Örnek verecek olur isek;
- Annem babam öldükten sonra yaşama sevincini de kaybetti. ( Ölenle ölünmüyor)