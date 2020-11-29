Ölenle Ölünmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözlerini günlük hayatta sıklık ile bir şeylere örnek olması açısından ya da yol göstermek için kullanmaktayız. Ölenle ölünmez atasözü, ölen kişinin ardından çok fazla yas tutulmaması gerektiğinde kullanılan teselli anlamında bir atasözüdür.



Ölenle Ölünmez Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?



Ölenle ölünmez atasözünün TDK sözlünce anlamı şudur;

- `Çok sevilen birinin ölümünden sonra fazla yas tutulmamalıdır. Çünkü hayat devam eder.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani ne olursa olsun ölen ölüyor ama hayat bir şekilde devam ediyor. Herkesin bir şekilde hayatına dönmesi gerekiyor.



Ölenle Ölünmez Atasözünün Kısa Açıklaması



Ölen insanın ardından belli bir süre sonra hayata geri dönmek gerekiyor anlamındadır.

Örnek verecek olur isek;

- Annem babam öldükten sonra yaşama sevincini de kaybetti. ( Ölenle ölünmüyor)