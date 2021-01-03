Önce Zıt Anlamlısı Nedir? Öncenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Önce kelimesi; ilk olan her şeyin ifade edilmesi açısından kullanılan bir kelimedir. Önce kelimesinin zıt anlamının da kelimenin tam tersi anlama sahiptir. Bununla beraber önce kelimesinin zıt anlamını merak edenler, İnternette araştırma yapmaktadırlar. Önce kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vererek, kelimelerin bir arada bulunduğu bir örnek vermek faydalı olacaktır.



Öncenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Önce kelimesinin zıt anlamı, kelimenin kendisi gibi çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Önce kelimesinin zıt anlamı; sonra kelimesidir. Önce kelimesi ilk olan her şeyi ifade ederken, sonra kelimesi ise ilklerin devamını ifade eder. Kelimelerin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Önce kardeşi, sonra kendisi gelip bağırmaya başlamıştı.