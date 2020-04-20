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    HaberlerEğitim Haberleri Öneri eş anlamlısı nedir? Öneri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler
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    20.04.2020 - 18:09 |

    Öneri eş anlamlısı nedir? Öneri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Genellikle karar vermekte zorlandığımız işlerde başka kişilerin önerilerine ihtiyaç duyarız. Bu sebeple de öneri kelimesi dilimizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsamda önerinin doğru yazılışı ve eş anlamlısı da bazılarımız tarafından merak edilmektedir. Peki, öneri sözcüğünün TDK sözlüğünde anlamı nedir? Bu kelimenin alternatif olarak kullanılabilecek eş anlamı var mıdır? Sizler için akla gelen tüm bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

    Öneri eş anlamlısı nedir? Öneri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Öneri sözcüğü dilimizde iki farklı anlamda kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra bu sözcüğün iki tane de eş anlamı bulunmaktadır.

    Öneri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

    Öneri sözcüğü ile aynı anlama gelen ancak birbirinden tamamen farklı yazılan iki eş anlamı bulunmaktadır. Bu kapsamda tavsiye ve teklif sözcükleri, öneriyle aynı anlamda kullanılabilmektedir. Bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımlarına aşağıdaki örnekler verilebilmektedir:

    - Şirketteki insan kaynakları problemini çözmek adına bir öneri/ teklif geliştirdim.

    - 2 yaş sendromuna giren çocuğunuza bu kitaptaki önerilerle/ tavsiyelerle yaklaşabilirsiniz.

    Öneri Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında öneri sözcüğü için iki farklı tanımlama yapılmaktadır. Buna göre, bir soruna karşı öne sürülen düşünce; iki incelenmek üzere ileri sürülen teklife öneri denilmektedir.

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