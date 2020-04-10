Online eğitim şansı

“Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor. Eğitim programlarının tamamı 2-3’er haftalık dönemlerde öğretmenlerimizin başvurusuna açıldı. Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız” diyen Selçuk ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Youtube kanalı kurduklarını duyurdu.

23 Nisan’a özel kutlama

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramı için ciddi hazırlıkları olduğunu açıkladı. TRT EBA Televizyonu’nun o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracağını duyuran Selçuk, şunları söyledi: “Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA’da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. 23 Nisan’da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun.”

Soru destek paketi

MEB, uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteği vermeye devam ederken, her gün bir yenilikle hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Bu kapsamda, liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 sorudan oluşan Soru Destek Paketi yayımlandı. Öğrenciler sorulara, http://odsgm.meb.gov.tr/ erişilebilecek.