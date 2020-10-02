85,74BİST1.1440.00EURO9.110.15USD7.750.07ALTIN473.941.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Online girişimcilik eğitimleri başlıyor
    ABONE OL
    02.10.2020 - 07:00 |

    Online girişimcilik eğitimleri başlıyor

    Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında girişimci adaylarına online eğitimler başlıyor.

    Online girişimcilik eğitimleri başlıyor

    Başvuruları devam eden “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi”  kapsamındaki girişimcilik eğitimi, ilk etapta Ankara’da yaşayan Türk ve Suriyeli girişimci adayları için 6 Ekim’de başlayacak.

    Eğitimler, “Girişimcilik Kavramları ve Türleri”, “Fikir Geliştirme”, “Takım Kurma”, “İş Modeli Geliştirme”, “Müşteri Analizi”, “Finansal Farkındalık”, “İş Modelinden İş Planına Geçiş” ve “Sunum Teknikleri” gibi çeşitli konuları içeriyor. Girişimcilik eğitimlerini desteklemek için tasarlanan hibelerden yararlanmak isteyen girişimci adayları, eğitimlerin ardından başlatılması hedeflenen hibe çağrısına başvuruda bulunabilecekler. Değerlendirme oturumlarının ardından iş planları başarılı bulunanlar 1000-5000 euro arasında hibelerle desteklenecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Sıradaki Haber