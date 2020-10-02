Online girişimcilik eğitimleri başlıyor

Başvuruları devam eden “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamındaki girişimcilik eğitimi, ilk etapta Ankara’da yaşayan Türk ve Suriyeli girişimci adayları için 6 Ekim’de başlayacak.

Eğitimler, “Girişimcilik Kavramları ve Türleri”, “Fikir Geliştirme”, “Takım Kurma”, “İş Modeli Geliştirme”, “Müşteri Analizi”, “Finansal Farkındalık”, “İş Modelinden İş Planına Geçiş” ve “Sunum Teknikleri” gibi çeşitli konuları içeriyor. Girişimcilik eğitimlerini desteklemek için tasarlanan hibelerden yararlanmak isteyen girişimci adayları, eğitimlerin ardından başlatılması hedeflenen hibe çağrısına başvuruda bulunabilecekler. Değerlendirme oturumlarının ardından iş planları başarılı bulunanlar 1000-5000 euro arasında hibelerle desteklenecek.