Osmaniye Haritası: Osmaniye İlçeleri Nelerdir? Osmaniye İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Osmaniye diğer illere göre çok kalabalık bir il olmasa da nüfus sayımlarına göre ülkemizde kırk ikinci sırada yer almaktadır. Nüfusunda yüzde 50,5 oranını erkekler oluştururken, yüzde 49,5 oranını kadınlardan oluşmaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Osmaniye'nin Kaç İlçesi Var?



Osmaniye 1993 yılına kadar il iken o tarihten sonra Adana'ya bağlanmıştır. Eski adı Cebelibereket olan Osmaniye 24 Ekim 1996 yılında tekrar il olmuştur. Çukurova'nın en doğusunda Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. 3,767 kilometrekarelik bir alana sahip Osmaniye ilinin %42'si ormanlık alandır. %39'u ekili tarım alanları, 'si tarıma elverişsiz alanlar ve %2'lik kısmı arazilerden oluşmaktadır. Osmaniye ilinin toplamda 7 ilçesi bulunur. En kalabalık ilçesi ise Osmaniye Merkez olmaktadır.



Osmaniye'nin Nüfusu Ne Kadar?



Osmaniye ilinin 7 ilçesi ile birlikte 9 beldesi ve 161 köyü bulunmaktadır. Osmaniye'nin nüfusu yıllara göre değişkenlik göstermiştir. Osmaniye ilinin yıllara göre nüfusu şu şekildedir:



- 2015 yılı Osmaniye erkek nüfusu 258.959 olurken, kadın nüfusu 253.914 olmaktadır. Toplamda 512.873 nüfusu bulunur.

- 2016 yılı Osmaniye erkek nüfusu 264.257 olurken, kadın nüfusu 257.918 olmaktadır. Toplamda 522.175 nüfusu bulunur.

- 2017 yılı Osmaniye erkek nüfusu 266.480 olurken, kadın nüfusu 261.244 olmaktadır. Toplamda 527.724 nüfusu bulunur.

- 2018 yılı Osmaniye erkek nüfusu 269.875 olurken, kadın nüfusu 264.540 olmaktadır. Toplamda 512.873 nüfusu bulunur.

- 2019 yılı Osmaniye erkek nüfusu 272.242 olurken, kadın nüfusu 266.242 olmaktadır. Toplamda 538.759 nüfusu bulunur.



Osmaniye'nin İlçeleri Nelerdir?



Osmaniye ilinin 7 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Osmaniye Merkez, Kadirli, Düziçi, Bahçe, Toprakkale, Sumbas ve Hasanbeyli ilçeleridir. Osmaniye'nin nüfusa göre en kalabalık ilçesi Merkez ilçesidir. Buranın nüfusu 263,104'dür. Ayrıca ilçeler arasından en az nüfusa sahip ilçesi ise 4,214 nüfusu ile Hasanbeyli ilçesidir.