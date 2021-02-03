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    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM’den e-devlet yeniliği
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    03.02.2021 - 07:00 |

    ÖSYM’den e-devlet yeniliği

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından TC kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

    ÖSYM’den e-devlet yeniliği

     

    YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 27 Haziran’da gerçekleştirileceğini hatırlatan Aygün, sınav başvurularını 4 Şubat’ta başlatacaklarını, 2 Mart’ta da sona erdireceklerini aktardı.

    YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, “Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor” uyarısında bulundu.

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