03.02.2021 - 07:00 |
ÖSYM’den e-devlet yeniliği
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından TC kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.
YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 27 Haziran’da gerçekleştirileceğini hatırlatan Aygün, sınav başvurularını 4 Şubat’ta başlatacaklarını, 2 Mart’ta da sona erdireceklerini aktardı.
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, “Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor” uyarısında bulundu.