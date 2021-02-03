ÖSYM’den e-devlet yeniliği

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 27 Haziran’da gerçekleştirileceğini hatırlatan Aygün, sınav başvurularını 4 Şubat’ta başlatacaklarını, 2 Mart’ta da sona erdireceklerini aktardı.

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, “Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor” uyarısında bulundu.