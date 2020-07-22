Otobiyografi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnek Kısa Otobiyografi Örneği

Otobiyografinin diğer bir adı ise öz yaşam öyküsüdür. Yazarların kendi hayat hikayelerinin anlattıkları edebiyat türlerine verilen bir isimdir. Aynı zamanda günümüzde pek çok yazarın otobiyografik kitapları da bulunmaktadır. Bir yazının veya eserin otobiyografik olup olmadığını anlamak için otobiyografinin anlamını bilmek gerekir.

Otobiyografi Nedir?

'Otobiyografi nedir?' sorusuna kısaca kişinin kendi hayat hikayesini anlatması diyebiliriz. Kişilerin belirli kurallara bağlı kalarak kendi hayat hikayesini anlatması otobiyografi olarak tanımlanmaktadır. Yazarın doğduğu zamandan itibaren başlayan ve yaşadığı zaman diliminde başından geçen olayları, ailesini, arkadaşlarını ve tüm hayat hikayesini anlatmasına otobiyografi yazmak denir.

Biyografi ile otobiyografi sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Biyografi kişilerin başka birinin hayat hikayesini anlatmasıdır. otobiyografi diğer adı ile öz yaşam öyküsü ise yazan kişinin kendini ele alarak yaşam hikayesini anlatmasıdır. Otobiyografik eserler oldukça önemlidir. Özellikle toplum içerisinde adını duyurmuş kişilerin kendilerini ifade edebilmesi açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca otobiyografiler toplumda önemli eserler ortaya koymuş ve adını duyurmuş kişilerin gelecek nesillere aktarılması açısından da çok önemlidir.

Otobiyografi Özellikleri Nelerdir?

Toplumda önemli bir yeri olan otobiyografilerin belirli özellikleri bulunur. Otobiyografiler bu özelliklere göre otobiyografiler yazılmalıdır. Otobiyografinin özellikleri ise şunlardır:

- İnsanlardın doğduğu ve yaşadığı sürece yaşadıklarından oluşmaktadır.

- Burada kişiler genellikle kendi hayatından ve ailesi ile beraber yakın çevresinden bahseder.

- Yazar kendi hayat hikayesini anlatmaktadır. Fakat bunu yaparken gerçekten asla şaşmamalıdır.

- Otobiyografi yazılırken tarihe dikkat edilmelidir.

- Tartışmalara sebep olacak konulara yer verilmemelidir.

- Otobiyografinin inandırıcılığı azaltılmamalıdır. Bunun için belge ve resimlerden yararlanılmalıdır.

- Düşünsel plan çerçevesinde yazılmalıdır.

Örnek Kısa Otobiyografi Örneği

Adım Hale Güven. 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. 30 yaşındayım, boyum 1.65 kilom 59 kilogramdır. Babamın adı Hasan, annemin adı ise Sevda'dır. Annem ile babamın mesleği öğretmenliktir.

Annem ile babam Marmara Üniversitesinde tanışmışlar ve aşık olmuşlar, evlenmişler. Ben çok çalışıp Hacettepe Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Şuan avukatlık mesleğimi yapmaktayım. İşimi oldukça çok seviyorum.

Spor yapmayı, kitap okumayı, alışveriş yapmayı ve yüzmeyi çok severim. En sevdiğim yemekler ise mantı, lahmacun, patates kızartması ve köftedir. Hobilerim paraşüte binmek, araba sürmek ve spor yapmak ve ata binmektir. Fobilerim ise yükseklik ve karanlıkta kalmaktır.

Hayvanları çok severim. Evde beslediğim bir kuşum ve kedim var. Kedimin adı Zeytin, kuşumun adı ise Maviş'tir. Hayvanlar arasında köpekleri ve atları da çok severim. En sevdiğim müzik türü Yabancı pop müziklerdir. Hayatta en büyük idealim ise başarılı bir hakim olmaktır.