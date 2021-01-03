Övmek Zıt Anlamlısı Nedir? Övmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sözlüklerde övgü ile ilgili birçok deyim ve atasözü yer alıyor. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır: ''Övgüye Boğmak / Boğulmak'' ve ''Övgü Düzmek''



Övmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Eleştirmek:



Örnek Cümleler:



1.A- Yapıcı eleştirilere her zaman açığım.

1.B- İnsan herkesten önce kendisini eleştirmeyi bilmeli.



2- Tenkit etmek:



Birini ya da bir eseri eleştirmek için yazılan yazılara tenkit denir.



Örnek Cümleler:



1.A.- Amacım seni tenkit etmek değil yanlış yoldan döndürmek.

1.B- Hakkında çıkan tenkit yazılarını çok fazla önemsememelisin.



3- Kötülemek:



Örnek Cümleler:



1.A- Beni kötülemeden önce kendi yaptıklarına baksa iyi olacak.

1.B- Bir anda herkes adamı kötülemeye başladı.



4- Yermek:



Yer kelimesinde türetilen yermek fiili, birinin kötü özelliklerinden bahsetmek demektir. Yerden yere vurmak deyimi ile aynı anlama gelir.