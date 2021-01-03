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    03.01.2021 - 04:49 |

    Övmek Zıt Anlamlısı Nedir? Övmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Övmek, birinin meziyetlerine, düşüncelerine ya da yaptıklarına dair olumlu konuşmaktır. Eski çağlarda hükümdarlara yazılan övgü şiirlerine kaside ve methiye adı verilirdi. Halk edebiyatında sevgiliyi yücelten koşuklara ise güzelleme denir. Övmek zıt anlamlısı nedir? Övmenin zıt anlamı olan kelimeleri sizin için derledik.

    Övmek Zıt Anlamlısı Nedir? Övmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Sözlüklerde övgü ile ilgili birçok deyim ve atasözü yer alıyor. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır: ''Övgüye Boğmak / Boğulmak'' ve ''Övgü Düzmek''

    Övmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:

    1- Eleştirmek:

    Örnek Cümleler:

    1.A- Yapıcı eleştirilere her zaman açığım.
    1.B- İnsan herkesten önce kendisini eleştirmeyi bilmeli.

    2- Tenkit etmek:

    Birini ya da bir eseri eleştirmek için yazılan yazılara tenkit denir.

    Örnek Cümleler:

    1.A.- Amacım seni tenkit etmek değil yanlış yoldan döndürmek.
    1.B- Hakkında çıkan tenkit yazılarını çok fazla önemsememelisin.

    3- Kötülemek:

    Örnek Cümleler:

    1.A- Beni kötülemeden önce kendi yaptıklarına baksa iyi olacak.
    1.B- Bir anda herkes adamı kötülemeye başladı.

    4- Yermek:

    Yer kelimesinde türetilen yermek fiili, birinin kötü özelliklerinden bahsetmek demektir. Yerden yere vurmak deyimi ile aynı anlama gelir.

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